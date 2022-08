Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Bluetooth-Musikbox in Niederbexbach

Polizei Homburg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter betrat in der Nacht des 11.08.2022 auf den 12.08.2022 die freizugängliche Terrasse eines Einfamilienhauses in der Bliestalstraße in Niederbexbach, verschaffte sich Zugang zum Anwesen und entwendete eine Bluetooth-Musikbox.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

