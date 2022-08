POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW

Mandelbachtal (ots) - Am Freitag den 29.07.2022 zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Heckklappe eines Anhängers (Wert ungefähr 130 Euro) in der Heuwiesstraße in Bliesmengen-Bolchen entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr