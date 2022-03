POL-PPWP: Bankfiliale überfallen

Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein Fall aus der Verbandsgemeinde Landstuhl zeigt, dass der Enkeltrick immer noch aktuell ist - und funktioniert. Eine Seniorin erhielt am Dienstagmittag einen Anruf wonach ihr Neffe in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und Sachverständigerkosten in Höhe von 30.000 Euro sofort zu begleichen habe. Die Frau wurde über einen Zeitraum von etwa drei Stunden in ein Gespräch gebunden und übergab den Betrag abschließend einem Abholer. Am Abend ...

