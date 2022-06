Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Quads

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 22.06.2022 (22:00 Uhr) bis zum 23.06.2022 (05:55 Uhr) entwendete ein bisher unbekannter Täter in Bexbach in der Stettiner Straße ein Quad der Marke Yamaha, Modell 3GD mit HOM-Kreiskennzeichen. Das schwarze, mit roten Applikationen versehene, Quad wurde von dem Täter vermutlich kurzgeschlossen.

Das Quad wurde am 24.06.2022 in der Frankenholzer Straße in Bexbach auf einem öffentlichen Parkplatz mit durchtrenntem Zündkabel wieder aufgefunden. Von Zeugen konnte ein Tatverdächtiger gesehen werden, welcher einen schwarzen Helm mit grünen Streifen bei sich trug.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell