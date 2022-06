POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Homburg (ots) - Am 27.06.2022 gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Straße "Obere Allee" in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 11-jähriges Kind befuhr die Straße "Obere Allee" in vorgesehener Fahrtrichtung mit seinem Rennrad. Kurz bevor es nach rechts in die Keltenstraße einbiegen wollte, kam aus dieser ein Rollerfahrer (silberfarbener Roller) heraus, welcher nach links, gegen die Einbahnstraße, in die "Obere Allee" einbog und diese ein Stück ...

