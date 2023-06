Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Neunkirchen (ots)

Die Polizei Neunkirchen sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung in der Bliesstraße in Neunkirchen von Freitag, 02.06.2023, gegen 19:30 Uhr. Am Kreisverkehr Fernstraße/Bliesstraße in Neunkirchen kam es zu besagter Verkehrsgefährdung, als ein rücksichtsloser Motorradfahrer einen Pkw am dortigen Fußgängerüberweg überholte. Der Pkw hatte gerade eine dreiköpfige Personengruppe die Straße passieren lassen, als der Motorradfahrer links überholte. Hierdurch mussten die Passanten zur Seite springen, um einen womöglich folgenschweren Unfall zu vermeiden. Der Verkehrsrowdy setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf bremste er den eben erst überholten PKW sogar noch aus, nur um der Fahrerin den Mittelfinger zu zeigen. Anschließend entfernte er sich endgültig. Die Polizei Neunkirchen hat die Ermittlungen gegen den Motorradfahrer aufgenommen. Nun sucht sie nach den geschädigten Fußgängern sowie weiteren Zeugen der Tat. Es wird gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

