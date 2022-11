Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fahrzeug fährt in Schaufenster der Husaren-Apotheke

Illingen-Uchtelfangen (ots)

Am heutigen Tag, gegen 11:15 Uhr parkte die 65-jährige Unfallverursacherin auf der Stellfläche vor der Gebäudefront der Apotheke vorwärts ein. Hierbei unterließ es die Fahrerin, das Fahrzeug in den Parkmodus (Automatikgetriebe) zu setzen, sodass das Fahrezug in der Folge geradeaus durch eine Schaufensterscheibe und mit der halben Fahrzeuglänge in den Verkaufsraum fuhr. Das Fahrzeug wurde an der Front, Motorhaube, beiden Flanken und dem Dach beschädigt. Das Gebäude wurde am Fenster inklusive Rahmen und der Raumdecke beschädigt; außerdem wurden mehrere Auslagenregale und Waren beschädigt. Verletzt wurde niemand, in dem Bereich des Verkaufsraums befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

