POL-NK: Beschädigung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage

Neunkirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 29.10.2022, gegen 01:20 Uhr, sollte ein Mercedes-Benz auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken, in Höhe der AS Merchweiler, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da bei dem Fahrer zuvor Fahrauffälligkeiten festgestellt wurden. Der Fahrzeugführer missachtete in der Folge jedoch die polizeilichen Anhaltesignale und versuchte sich durch Flucht mit stark ...

