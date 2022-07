Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Drogenfund bei Vollstreckung dreier Haftbefehle

Merchweiler (ots)

Am 28.07.2022 wurde gegen 19:30 Uhr wurde zwecks Vollstreckung dreier Haftbefehle zur Durchsetzung einer Restfreiheitsstrafe die Wohnanschrift eines 35-jährigen Beschuldigten in Merchweiler aufgesucht. An der Wohnanschrift öffnete auf Läuten eine Bekannte des Beschuldigten die Wohnungstür und bat die Einsatzkräfte in die Wohnung. Hierbei wurde deutlicher Cannabisgeruch festgestellt. Im Wohnzimmer konnte der Beschuldigte angetroffen werden. Einer Wohnungsdurchsuchung auf freiwilliger Basis stimmte der Beschuldigte nicht zu. Demnach wurde nach Sachvortrag bei Staatsanwaltschaft und Bereitschaftsgericht die Durchsuchung der Wohnung sowie der Kraftfahrzeuge des Beschuldigten angeordnet. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung sowie von zwei Fahrzeugen des Beschuldigten im Umfeld der Wohnung konnten insgesamt 15kg Cannabis, mehr als 1000 Ectasy Tabletten, weitere Betäubungsmittel sowie diverse Messer, Gewehre und Schlagringe aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde im Anschluss einer JVA zugeführt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Rauschgiftdezernat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell