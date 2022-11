POL-WND: Einbruch in Schnellrestaurant

Oberkirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nutzten Einbrecher die rändliche Ortslage von zwei Betrieben brachen dort ein. Zum einen wurde eine Physiotherapie Praxis in der Straße "Zum Schwimmbad" sowie eine Pizzeria angegangen. An der Praxis schlugen die Täter ein Fenster ein und sorgten in den Räumen für Unordnung um letztlich einen kleineren Geldbetrag aus zwei Kassen zu entwenden. Auch in der angrenzenden Pizzeria wurde ein Fenster eingeschlagen. ...

