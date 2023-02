POL-Nordsaarland: Zeugenaufruf nach einem Wildunfall

Losheim am See (ots) - Einer Blutprobe unterziehen musste sich ein Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag, 17.02.2023, um 00.49 Uhr auf der L 158 zwischen Mettlach und Losheim am See einen Wildunfall hatte. Dem Mann lief ein Stück Rehwild in die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer meldete den Wildunfall telefonisch und begab sich zu seiner Arbeitsstelle. An der Unfallstelle fanden die ausgerückten Beamten der Polizeiinspektion ...

