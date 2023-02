POL-Nordsaarland: Wildunfall unter Drogeneinfluss

Losheim am See (ots) - Am 28.01.2023, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Nähe der Eisenbahnhalle in Losheim. Der bekannte Unfallverursacher bog von der Streifstraße in die Eisenbahnstraße ab. Dabei touchierte er einen hinter der Einmündung linksseitig in Längsaufstellung geparkten schwarzen älteren VW Golf. Der Streifschaden am Golf befindet sich in Höhe von circa 35-74cm auf der Beifahrerseite. ...

mehr