Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Losheim am See (ots)

Bei der Polizeiinspektion Nordsaarland / Polizeiposten Losheim wurde heute (24.11.2022)ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gemeldet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Geschädigte seinen weißen SUV heute in der Zeit von 10:25 Uhr bis 11:00 Uhr in Losheim in der Parkstraße kurz vorm Kreuzungsbereich Parkstraße -Rosenstraße abgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war beim Vorbeifahren seitlich an dem geparkten PKW vorbeigeschrammt und hatte diesen nicht unerheblich (Schadenshöhe ca. 4000 EUR - 5000 EUR) beschädigt. Hinweise werden an die PI Nordsaarland unter der Telefonnummer: 06871/90010 erbeten.

