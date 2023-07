Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit Flucht in Merzig

Merzig (ots)

Am 18.07.2023 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit seinem Fahrrad die Schillerstraße in Merzig. Als dieser nach rechts in die Straße Im Hangenfeld abbiegen wollte, fuhr dem Fahrrad von hinten ein PKW auf. Der Jugendliche kam mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich, worauf er später in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern und ohne irgendwelche Feststellungen zu ermöglichen. Laut dem Geschädigten soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen größeren PKW in der Farbe rot oder orange gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

