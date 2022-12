Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach-Aschbach

66822 Lebach-Aschbach (ots)

Am Freitag, dem 23.12.2022, ereignete sich um 11:05 Uhr im Bereich der Koblenzer Straße in 66822 Lebach-Aschbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben eines Augenzeugen touchierte der Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten im Bereich des Außenspiegels an der Fahrerseite und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der bis dato unbekannte Zeuge setzte den Geschädigte über das Unfallgeschehen in Kenntnis, vergaß jedoch seinen Namen oder eine Erreichbarkeit zu übermitteln. Der benannte Zeuge oder etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter Tel.: 06881-5050 in Verbindung zu setzen.

