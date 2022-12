Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Nötigung im Straßenverkehr

Nalbach-Körprich und Lebach (ots)

Bislang unbekannter Täter befährt am 22.12.2022 gegen 09.40 Uhr mit seinem PKW, der Marke Ford, Modell Ranger, in der Farbe weiß mit Saarlouiser Kreiskennzeichen die B 269 aus Körprich Ortsausgang kommend in Fahrtrichtung Ortseingang Lebach. Dort nötigt und gefährdet er mehrere Fahrzeugführer durch sehr dichtes Auffahren, Überholen und Hupen. Bislang konnte der Fahrer des PKW nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet darum, dass sich eventuelle Zeugen, insbesondere die Personen, die durch Hupen und dichtes Auffahren des Fahrers bedrängt wurden, mit der Polizei in Lebach, Tel.:06881-5050, in Verbindung setzen.

