POL-Lebach: Versuchter Einbruch in Firma in Lebach

Lebach (ots) - Am Samstag, den 28.05.22, kam es um 11:30 Uhr in Lebach in der Poststraße In Höhe der Rossmann-Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenangaben bog der Unfallverursacher vom Parkplatz Rossmann kommend nach links in die Poststraße ab und missachtete hierbei den Vorrang des Pkw VW Golf der 65- jährigen Fahrzeugführerin. Diese beabsichtigte nach links von der Poststraße kommend auf den Parkplatz ...

