Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Schmelz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Trierer Straße aus Richtung Nunkirchen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. in Höhe des Gloria-Kinos kam er aus bislang unbekannten Gründen in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dort befindlichen Rohrpfosten. Die Pfosten wurden hierdurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer mit dem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte. Der Pkw konnte später ohne Kennzeichen hinter dem Heidebad aufgefunden werden. Der Fahrer ist bislang flüchtig.

Bei Hinweisen zum Pkw-Fahrer oder zum Unfallhergang bitte Nachricht an die Polizeiinspektion Lebach (Tel.: 06881-5050).

