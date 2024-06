Nalbach (ots) - Die Polizei sucht seit heute Morgen nach einer 89 Jahre alten Frau. Sie wurde letztmalig am Morgen des 07.06.2024, gegen 05:30 Uhr, in ihrem Wohnort von einem Bekannten gesehen. Die Frau wohnt in Nalbach im Ortsteil Körprich. Aufgrund ihres Alters könnte sich die 89-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Personen, die die ältere Dame gesehen haben oder Auskünfte zu ihrem aktuellen Aufenthalt ...

mehr