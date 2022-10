Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Katalysatoren

Heusweiler (ots)

In der Zeit vom 18.09.2022, 18:00 Uhr, bis zum 19.09.2022, 16:30 Uhr, wurden bei einer Firma in der Straße "Auf Hirtenwies" in 66265 Heusweiler-Wahlschied insgesamt vier Katalysatoren entwendet. Die Teile wurden von geparkten Personenkraftwagen abmontiert. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Höhe. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Polizei Völklingen, tel. 06898 /2020

