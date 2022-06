Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 63-Jähriger zerkratzt Auto

Püttlingen (ots)

Am Dienstagmittag um 11:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des Knappschaftsklinikums Püttlingen. Zunächst kam es zwischen einer 33-jährigen Frau und einem 63-jährigen Mann zu einem Streitgespräch wegen einer Parksituation. Der Mann echauffierte sich darüber, dass die Frau zu dicht an seinem Wagen geparkt habe. Nachdem sich die Frau in Richtung Klinikum von der Örtlichkeit entfernt hatte, ging der 63-Jährige an das Fahrzeug der Frau und zerkratzte die Fahrerseite des braunen Ford Focus mit seinem Fahrzeugschlüssel auf einer Länge von ca. 70 cm. Pech des Mannes dabei war, dass die Tat durch einen Zeugen beobachtet wurde. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

