POL-VK: Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden

66333 Völklingen (ots)

Am Nachmittag des 27.05.2022 kam es in der Zeit von 16.30 h bis 17.00 h zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde die Glaswand einer Firmenhalle in der Hausenstraße in Völklingen-Fenne beschädigt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tatverdächtigen um 3 männliche Kinder bzw. Jugendliche gehandelt haben. Sie warfen offensichtlich mehrere große Steine in die Glaswand. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

