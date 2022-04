Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Geldabheber

Wadgassen-Schaffhausen (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse bereits am 30.12.2021 in einem Discounter in Wadgassen-Schaffhausen wurde im Anschluss von einer unbekannten männlichen Person an einem vom Tatort unweit gelegenen Geldautomaten der Vereinigten Volksbank eG ein Bargeldbetrag von 1000 Euro vom Konto der Bestohlenen abgehoben. Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

