Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Notrufsystem eCall meldet Verkehrsunfall Volvo prallt gegen Baum

Saarbrücken-Güdingen (ots)

Am Freitagnachmittag meldet das Notrufsystem eCall eines Volvos einen Verkehrsunfall in der Straße Im Königsfeld in Saarbrücken-Güdingen. Das Notsignal wurde an die Volvo Assistance weitergeleitet, die wiederum die PI Saarbrücken-Stadt als örtlich zuständige Polizeidienststelle informierte.

Am Unfallort wurde festgestellt, dass der Volvo die Straße im Königsfeld aus Richtung Güdingen kommend befährt und aus bislang ungeklärten Gründen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum kollidiert.

Der Fahrer wird eingeklemmt und muss mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers von der FFW Güdingen aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Der Fahrzeugführer wird schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in das Winterbergklinikum verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell