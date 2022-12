Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrraddiebstähle in der Altstadt

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen 08:00 Uhr und Freitag kurz vor Mitternacht wurden der Polizei Friedrichshafen bislang drei Diebstähle von Fahrrädern im Bereich der Altstadt gemeldet. Alle Fahrräder waren ordnungsgemäß abgeschlossen. Im Einzelnen handelt es sich um ein City-Bike der Marke Canyon, Typ Roadlite 5, ein Pedelec der Marke Haibike, Typ Allmtn 4, Orange/Schwarz, sowie ein MTB Marke Ghost in der Farbe weiß/pink. Der Wert der entwendeten Fahrräder dürfte insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesen Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen versucht in ein Haus im Nikolausweg einzubrechen. Am Türrahmen konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Die Tür hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, so dass der Unbekannte nicht in das Haus gelangte und ohne Beute blieb. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesen Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

