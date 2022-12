Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny i.A.

Auseinandersetzung fordert zwei Verletzte

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 21 Jahre alten Männern. Hierbei verletzten sie sich gegenseitig vermutlich mit jeweils einer Flasche. Beide Personen erlitten hierbei Schnittwunden, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der 20-jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht abschließend geklärt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell