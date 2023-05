Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Gestürzte Kraftradlenkerin; Polizei sucht Zeugen

Baiersbronn (ots)

Nach einem Verkehrsvorgang zu Fall gekommen ist am Freitagmorgen in Baiersbronn die Fahrerin eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines weißen Kleinkraftrades der Marke Kawasaki gegen 9 Uhr den Uferweg von Baiersbronn kommend in Richtung Friedrichstal. Ihr entgegen kam ein grauer VW, vermutlich vom Typ "Caddy". Beide Fahrzeuge begegneten sich an einer Engstelle des Uferweges. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern musste die Lenkerin des Kleinkraftrades in den Straßengraben ausweichen, wo sie schließlich zu Fall kam. Das Auto fuhr in der Folge einfach weiter. Durch das Sturzgeschehen blieb die Frau unverletzt. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

