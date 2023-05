POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Horb am Neckar (ots) - Bei einem Brand am Freitagnachmittag in Horb ist eine Person leicht verletzt worden und es ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden. Nach Stand der Ermittlungen kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Feuer in einer Küche eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf ...

mehr