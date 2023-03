Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg: Einsatzkräfte nehmen mutmaßlichen Autodieb fest

Pforzheim (ots)

Polizeibeamten ist es in Pforzheim am Samstagabend gelungen, einen mutmaßlichen Autodieb zu ertappen.

Einer Streife war im Altstädter Kirchenweg ein entgegenkommender Mercedes-Benz GLE aufgefallen. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass es sich bei dem Mercedes um ein Fahrzeug handeln könnte, das am Dienstag vergangener Woche in Brötzingen gestohlen wurde, wendeten sie umgehend, um den Mercedes sowie dessen Fahrer zu kontrollieren. Zwar verloren die Einsatzkräfte nach dem Wendemanöver das zügig fahrende Auto zunächst aus den Augen. In der Folge entdeckten sie den gesuchten Mercedes jedoch auf einem Parkplatz in der Altstädter Straße. Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um das gestohlene Fahrzeug handelte, der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Letzterer kam jedoch später in Begleitung einer weiteren Person zurück und man stieg unter den Augen einer Zivilstreife in den gestohlenen Mercedes ein. Es folgte die vorläufige Festnahme der beiden 17-jährigen Tatverdächtigen. Einem vorherigen Fluchtversuch des ursprünglichen Fahrers setzten die Einsatzkräfte nach kurzer Verfolgung ein abruptes Ende.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die beiden 17-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Den gestohlenen Mercedes stellten die Beamten sicher.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell