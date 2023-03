Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbruch in Verkaufsraum: Zigaretten entwendet

Schömberg (ots)

In eine Tankstelle sind noch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam eingedrungen und haben Zigaretten für mehrere Tausend Euro entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die Einbrecher am Freitag, gegen 2 Uhr eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Gebäudes in der Poststraße. Dort entwendeten sie Zigaretten. Die konkrete Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung vor Ort. Die Sachbearbeitung hat der Polizeiposten Bad Liebenzell übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im dortigen Bereich sowie dem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell