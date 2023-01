Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Königsbach-Stein - Kleintransporterfahrer mit über anderthalb Promille Alkohol gefährdet Fußgänger auf dem Gehweg

Königsbach-Stein (ots)

Nur durch einen Sprung nach hinten ist es einem Fußgänger offenbar gelungen, einem mutmaßlich auf dem Gehweg fahrenden Kleintransporter auszuweichen. Wenige Minuten später war dessen alkoholisierter Fahrer in einen Unfall mit einem Auto verwickelt.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr geriet der 36-jährige Fahrer des Kleintransporters im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme an der Kreuzung Schulstraße/Ankerstraße in Verdacht, das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Zusätzlich wurde den Beamten während der Unfallaufnahme bekannt, dass der Fahrer des Kleintransporters wenige Minuten zuvor an der Ecke Brühlstraße/Untere Breitstraße einen Fußgänger auf dem Gehweg gefährdet haben sollte. Dem Fußgänger gelang es offenbar, dem Kleintransporter durch einen Sprung nach hinten ausweichen. Schließlich soll der Kleintransporter nur Zentimeter vor ihm zum Stehen gekommen sein. Die Beamten brachten den 36-Jährigen zur Blutentnahme auf das Polizeirevier und behielten seinen Führerschein ein.

