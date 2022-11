POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Wildberg (ots) - Ein Einbruch hat sich von Freitagabend auf den Samstagmorgen in Wildberg ereignet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter in der Zeit von Freitagabend, 18:45 Uhr bis Samstagmorgen, 09:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Mörikestraße ein. Hier durchwühlten die Eindringlinge das Schlafzimmer und entwendeten Bargeld im mittleren ...

mehr