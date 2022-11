POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kollision zweier Pkw nach Vorfahrtsmissachtung

Keltern (ots) - Eine Frau hat am Mittwochabend versucht, sich in Ellmendingen Geld mittels des sogenannten "Wechselfallenschwindels" zu ergaunern. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat die Unbekannte gegen 18:30 Uhr ein Verkaufsgeschäft in der Durlacher Straße. Sie bezahlte in der Folge Ware im einstelligen Bereich mit einem 200 Euro-Schein. Nachdem die Frau das Rückgeld erhalten hatte, begann sie eine ...

mehr