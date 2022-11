Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbrecher stehlen Schmuck und Computerbildschirm

Holzbronn (ots)

Noch unbekannte Täter sind am Samstag in ein Haus eingebrochen und haben Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam über die Gebäuderückseite in ein Haus in Holzbronn ein. Die Einbrecher durchwühlten das Erd- und Obergeschoss und entwendeten neben Schmuck einen Computerbildschirm. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Informationen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Das Polizeirevier Calw hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Einbruchsdelikten verstärkt. Die Bürger werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich über den Polizeinotruf mitzuteilen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell