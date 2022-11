POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Nach Unfallflucht mit hohem Schaden auf der Autobahn: Zeugen gesucht

Keltern (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind Einbrecher am Samstagabend in Keltern-Dietlingen. Die noch unbekannten Täter hebelten im Zeitraum zwischen 17:45 und 22 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Gebäudes in der Narrenbergstraße. Dort durchwühlten sie Schränke und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Weiterhin ...

