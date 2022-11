Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4502

Mühlacker (ots)

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Freitagmorgen gegen 05:40 Uhr auf der Kreisstraße 4502 zwischen Grossglattbach und Serres ereignet.

Nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim fuhr ein 48 Jahre alter Porsche-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Serres, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte das Fahrzeug wohl ungebremst frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen in dem verunfallten Fahrzeug befunden hatten, wurde die nähere Umgebung unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers und mit Unterstützung durch die Feuerwehr mit letztendlich negativem Ergebnis abgesucht.

Der betroffene Streckenabschnitt der Kreisstraße 4502 war bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle bis 10:15 Uhr voll gesperrt werden.

