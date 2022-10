Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbrecher werfen Löcher in Scheiben von Gaststätte und Einkaufsmarkt

Friolzheim (ots)

Bei einer Gaststätte sowie einem Einkaufsmarkt in Friolzheim haben noch unbekannte Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch jeweils ein Loch in eine Glasscheibe geworfen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahmen die Täter in beiden Fällen einen Stein, um damit die Scheibe zu zerstörten und sich so Zutritt zu verschaffen. Während die Unbekannten in der Gaststätte in der Eichenstraße Schubladen durchwühlten, drangen sie im Falle des in der Leonberger Straße befindlichen Einkaufsmarktes wohl gar nicht in das Gebäude ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge an beiden Örtlichkeiten nichts. Dennoch verursachten die Eindringlinge an den Glasscheiben Sachschaden von insgesamt über 2.000 Euro. Zumindest bei der Gaststätte dürften es zwei Täter gewesen sein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell