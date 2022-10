Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - In Wohnung eingebrochen und Armbanduhr entwendet

Ispringen (ots)

Unbekannte haben sich am Mittwochabend gewaltsam Zugang zu einem in Ispringen am Ortsrand gelegenen Wohnhaus verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Täter in der Zeit zwischen etwa 19:30 Uhr und 19:50 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses in der Schillerstraße auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete eine goldfarbene Armbanduhr im Wert von etwa 50 Euro.

Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich oder dem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

