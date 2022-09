POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Bewohner ertappt Einbrecher - Täter fliehen

Nagold (ots) - CW) Nagold - Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt In der Haiterbacher Straße ist es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 76-jährige Frau schwer verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die Haiterbacher Straße im Gewerbegebiet. In Höhe einer Bankfiliale hielt der Fahrer an, um einem ...

