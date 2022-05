Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Königsbach-Stein (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag auf der Landesstraße 571 aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei schwer verletzt. Gegen 13:00 Uhr befuhr der Mann mit seiner Honda die Landesstraße von Wössingen kommend in Richtung Königsbach. In einer dortigen Linkskurve kam der Fahrer aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Bach. Aufgrund seiner schweren Verletzungen, wurde der Mann stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Motorrad wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Königsbach-Stein geborgen und anschließend von der Unfallstelle abgeschleppt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell