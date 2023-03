Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Großflächiger Strom- und Trinkwasserausfall in Frankenthal und der Umgebung

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Freitagabend den 10. März kam es gegen 19.20 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall im gesamten Stadtgebiet Frankenthal inklusive den Ortsteilen, sowie ebenfalls in den umliegenden Kommunen wie Rhein-Pfalz-Kreis, Grünstadt und Ludwigshafen. Einhergehend mit dem Stromausfall kam es auch zu einem Druckabfall in der Trinkwasserversorgung, welche ja auch die Löschwasserversorgung für die Feuerwehr darstellt. Gemäß der entsprechenden Alarm- und Einsatzplanung wurde für die gesamte Feuerwehr Frankenthal, das THW Frankenthal und alle Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Frankenthal Vollalarm ausgelöst. Es wurden die vorgesehenen Notfallmeldestellen

1. Nordring 3, Frankenthal Hauptfeuerwache 2. Deichstraße, FT-Mörsch, Feuerwehrgerätehaus Stützpunkt Ost 3. Rathausplatz, Frankenthal 4. Westring, Parkplatz KSB, Frankenthal 5. Jakobsplatz, Frankenthal 6. Einmündung Beindersheimer Straße / Gottlieb-Daimler-Straße, Frankenthal 7. Dürkheimer Straße 33, FT-Eppstein Feuerwehrgerätehaus Stützpunkt-West 8. Frankenthaler Straße 4, FT-Studernheim Feuerwehrgerätehaus Stützpunkt Süd

besetzt um für Notfälle der Bevölkerungen ansprechbar zu sein. Weiterhin wurden alle Frankenthaler Werkfeuerwehren von KSB, RENOLIT und HOWDEN alarmiert, um eine möglichst große Anzahl an löschwasserführenden Fahrzeugen in Bereitschaft zu haben. Zudem wurde KATWARN als Bevölkerungsinformation ausgelöst. Während des Stromausfalls kam es zu insgesamt 4 Paralleleinsätzen durch ausgelöste Brandmeldeanalgen, welche sich jedoch glücklicherweise als Fehlalarme herausstellten. Due Feuerwehr Frankenthal stand während der gesamten Einsatzmaßnahmen in engem und vertrauensvollen Austausch mit der Polizei Frankenthal und den Stadtwerken Frankenthal als Energie- und Wasserversorger, sowie den Feuerwehren in der Umgebung.

Insgesamt waren 119 Kräfte mit 22 Fahrzeugen aller Blaulichtorganisationen der Stadt Frankenthal im Einsatz, bzw. in den jeweiligen Unterkünften in Alarmbereitschaft.

Gegen 22:30 Uhr kam dann von den Stadtwerken Frankenthal die Entwarnung, dass in Frankenthal sowohl Strom als auch Wasser wieder stabil und sicher vorhanden sind. Die bestehenden Einsatzmaßnahmen wurden daher beendet.

Zur Ursache des Stromausfalls und dem Umfang der damit einhergehenden Beeinträchtigungen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell