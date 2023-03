Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kontrolle eines Radfahrers endet mit Widerstand

Bremerhaven (ots)

Unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 33-jähriger Radfahrer nach einem Polizeieinsatz am vergangenen Sonntag, 26. März, im Bremerhavener Stadtteil Lehe verantworten.

Weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf dem Gehweg der Heinrichstraße unterwegs war und dabei noch ein Handy in der Hand hielt, zog der Bremerhavener gegen 15.45 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich der Radfahrer sofort aggressiv. Er schrie herum, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte sich durch Wegfahren der Kontrolle zu entziehen. Auch das Eintreffen weiterer Streifenwagen beruhigte den offenbar alkoholisierten Mann nicht. Aufgrund seines Verhaltens waren die Feststellung seiner Personalien sowie die weiteren polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort nicht möglich, sodass der 33-Jährige die Beamten zur Wache begleiten musste. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, trat mehrfach in die Richtung der Beamten, versuchte zu kneifen und biss schließlich einem Polizisten ins Knie.

