Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ruhestörer öffnen die Tür nicht - Feuerwehr unterstützt die Polizei

Bremerhaven (ots)

Solch einen Einsatz hat die Bremerhavener Polizei auch nicht alle Tage: Am Sonnabend, 5. November, wurden die Beamten gegen 22.30 Uhr zu einer Ruhestörung in die Dionysiusstraße im Stadtteil Lehe gerufen. Bereits beim Einbiegen in die Straße konnten die Polizisten die laute Musik wahrnehmen, die von dem Mehrfamilienhaus ausging. Mehrere Nachbarn beklagten sich über die erhebliche Lärmbelästigung. Auf Klingeln und Klopfen hätten die Verursacher bislang nicht reagiert. Auch die Beamten versuchten nun, sich Gehör zu verschaffen. Doch auch die mehrfache deutliche Bekanntgabe, dass die Polizei vor der Tür stehe, ergab keinen Erfolg. Daraufhin wurde angekündigt, die Tür notfalls mithilfe der Feuerwehr öffnen zu lassen. Dies alles schien die Ruhestörer in der Wohnung nicht zu interessieren. Die Feuerwehrleute öffneten die Tür mit einem Spezialwerkzeug, woraufhin die Polizisten die Wohnung betraten. Im Wohnzimmer trafen sie auf mehrere Personen, die an einem Tisch saßen und Alkohol konsumierten. Da die zechenden Partyteilnehmer nur wenig Interesse an einem abrupten Ende der Feier zeigten, wurden alle Gäste der Wohnung verwiesen. Der Mieter selbst präsentierte sich wenig kooperativ, weshalb ihm für den Fall einer erneuten Ruhestörung Zwangsmaßnahmen angedroht wurden. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Außerdem wird der Bewohner die Kosten des Feuerwehreinsatzes übernehmen müssen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell