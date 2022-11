Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lastwagen mit Gerüstteilen in Wulsdorf gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben von Mittwochabend, 2. November, bis Donnerstagmorgen, 3. November, einen Lastwagen mit Gerüstteilen von einem Firmengelände in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen. Der Lkw wurde inzwischen wieder aufgefunden - die Metallteile jedoch nicht. Die Täter kamen nach bisherigen Erkenntnissen nach Einbruch der Dunkelheit auf das Firmengelände an der Ringstraße. Dazu brachen sie gewaltsam ein Tor auf. Zeugenhinweise lassen den Schluss zu, dass der Diebstahl möglicherweise schon in den frühen Abendstunden stattgefunden hat. Denkbar ist aber auch eine Ausführung in der Nacht. Die Täter müssen nach Einschätzung der Ermittler längere Zeit auf dem Firmengelände aktiv gewesen sein, um die Gerüstteile im Wert von ca. 40.000 Euro auf den Pritschen-Lastwagen des Betriebs zu laden und anschließend mit diesem abzufahren. Aufmerksame Zeugen fanden den Pritschen-Lastwagen mit dem Unternehmens-Schriftzug am Donnerstagmittag nahe der Autobahn 27 auf einem sogenannten Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Stotel. Die Gerüstteile, von denen ein Großteil eine spezielle weiße Farbmarkierung besitzt, waren offenbar umgeladen worden. Auch dies wird einige Zeit in Anspruch genommen haben, sodass Zeugen diesen Prozess beobachtet haben könnten. Wer Hinweise auf die geschilderten Vorgänge oder den Verbleib der Gerüstteile geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, mutmaßlich gestohlene Metallteile anzukaufen. Dies erfüllt möglicherweise den Straftatbestand der Hehlerei.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell