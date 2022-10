Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 11 Fahrzeuge in Mitte beschädigt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw gerufen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am gestrigen Sonntagmorgen, 9. Oktober, entdeckte eine aufmerksame Bremerhavenerin im Ortsteil Mitte-Nord gleich mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw und meldete das umgehend der Polizei. Vor Ort stellten die Beamten dann Beschädigungen an insgesamt 11 Fahrzeugen fest und benachrichtigten die Halter. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten derzeit unbekannte Täter an elf Fahrzeugen, die entlang der Gartenstraße geparkt waren, die Außenspiegel.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass sich die Taten im Verlauf der Nacht zum Sonntag oder am Sonntagmorgen ereignet haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell