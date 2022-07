POL-Bremerhaven: Autoschlüssel im Schloss gefunden

Bremerhaven (ots) - Opfer eines Trickdiebes wurde ein Ehepaar in Bremerhaven-Wulsdorf am Mittwoch, 29. Juni. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die zur Ermittlung des mutmaßlichen Täters führen. Gegen 14.50 Uhr erschien beim Wohnhaus des Ehepaares an der Ringstraße ein unbekannter Mann und gab an, vor Kurzem einen Einbruchsversuch an dem Haus beobachtet zu ...

