POL-Bremerhaven: Verbale Auseinandersetzung im Linienbus endet mit Körperverletzung

Die Polizei ermittelt in einem Fall von gegenseitiger Körperverletzung, der sich am Montagnachmittag, 30. Mai, in Bremerhaven-Grünhöfe ereignet hat. Um die Tat aufzuklären sucht die Polizei (0471/953-3321) Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten zwei Männer in einem Bus (Linie 503 in Fahrtrichtung Surheide) zwischen 16.30 und 16.50 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung. Nach der Rangelei stiegen die beiden 30- und 60-jährigen Fahrgäste an der Haltestelle Boschstraße aus, wo der jüngere der Beteiligten die Auseinandersetzung körperlich fortführte. Er verfolgte den 60-Jährigen, der zu Fuß in Richtung Auf der Bult unterwegs war, und schlug mit einem Metallhocker, den er die ganze Zeit mit sich führte, auf den 60-Jährigen ein. Dieser verletzte sich so stark, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine aufmerksame Zeugin verhinderte ein Ausarten und verständigte die Polizei, die schnell am Einsatzort eintraf.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

