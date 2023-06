Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Hünxe (ots)

Gestern, am 24. Juni 2023 um 13:05 Uhr, rückten die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in die Lise-Meitner-Straße im Industrie- und Gewerbepark in Bucholtwelmen aus. In einem dort ansässigen Betrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Der Einsatz endete um 15:45 Uhr.

