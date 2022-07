FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel

Feuerwehr Hünxe

Gestern, am 19. Juli 2022 um 13:48 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zusammen mit der Feuerwehr Dinslaken auf die BAB 3 alarmiert. Durch einen geplatzten Reifen, an einem LKW, war dessen Tank beschädigt worden und Kraftstoff trat aus. Umgehend wurden die auslaufenden Betriebsmittel aufgefangen und die Umgebung abgestreut. Während die Einsatzkräfte aus Dinslaken noch an der Einsatzstelle verblieben, rückten die alarmierten Kräfte aus Hünxe zügig wieder ein, so dass der Einsatz um 14:36 Uhr endete.

