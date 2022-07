Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Nachlöscharbeiten

Heute Morgen, am 18. Juli 2022 um 06:44 Uhr, wurden die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen erneut in die "Lise-Meitner-Straße" im Industrie- und Gewerbepark in Bucholtwelmen alarmiert. In dem Betrieb, in welchem es am Wochenende gebrannt hatte, hatte sich im betroffenen Bereich nochmals ein Schwelbrand gebildet. Dieser wurde von Mitarbeitern der Firma bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Nachdem der betroffene Bereich durch die Feuerwehr kontrolliert worden war, rückte diese wieder ein. Der Einsatz endete um 07:25 Uhr.

